Open Huis Winkele vervangt mobiel dienstencentrum voor kanaaldorpen

Het was Jef van Pee (CD&V) die om een stand van zaken vroeg, niet toevallig aan zijn collega CD&V-schepen Isabelle Heyndrickx. “Er is een oplossing gevonden in het Open Huis Winkele, in Sint-Kruis-Winkeldorp”, zegt Heyndrickx. “Daar zullen de ambtenaren van de stad vanaf 9 januari 2023 zetelen op maandagavond, van 16.30 tot 19 uur, dezelfde uren waarop het mobiel dienstencentrum in Sint-Kruis-Winkel stond. Alle bewoners van de kanaaldorpen kunnen er terecht, maar wel enkel op afspraak, zoals dat ook bij avondopeningen in andere dienstencentra is.”