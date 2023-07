Ook tijdens theatervoorstelling tart werkelijkheid soms elke verbeelding in Terneuzen

De uitdaging om de voorstelling ‘gewoon’ op te pakken was de toneelspelers in opleiding niet teveel. Sterker, ze genoten ervan. Wel achteraf, geeft Wybe de Haan een beetje schoorvoetend toe. ,,Achteraf was het het mooiste dat ons kon overkomen. We moesten ter plekke een andere voorstelling verzinnen, omdat een grote golf onze hut grotendeels vernielde. Maar die onverwachte golf gaf direct heel andere mogelijkheden en leverde zo een bijdrage aan ons onderzoek naar vormen van immersief theater op de grens van land en water. We onderzoeken de verbinding van mens en omgeving en proberen die te vertalen naar een ontmoeting van mens en omgeving.”