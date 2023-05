Oldtimer Festival is leukste dag van het jaar in Axel: ‘Hoe deze auto rijdt? Vreselijk!’

De volumeknop is flink opengedraaid als donderdagmiddag braderie- en feestklassieker Laat de zon in je hart door de speakers bij het terras van Café De Boemel wordt gejaagd. Het staat vol met mensen, die van goeden huize moeten komen om zich verstaanbaar te maken. Even verderop is het Potatolands Festival aan de gang, waar vandaag onder andere de dialectrockers van Surrender optreden. De Oranjestraat staat vol met marktkramen en kindervermaak. De mierzoete lucht van churros hangt in de lucht. Een parkeerplekje is alleen op tien minuten lopen van het festival nog te vinden.