Nog niet eerder gebeurd: Zeeuwse hittegolf in september

De Bruijn is na nederlaag nog niet zeker van volgende ronde op WK driebanden

Jean Paul de Bruijn uit Hulst is het wereldkampioenschap driebanden in Turkije verrassend sterk begonnen. In het openingsduel boekte de Zeeuw een knappe 40-28-overwinning op vijfvoudig kampioen Dick Jaspers. Later op de dag kon hij zich bij een goed resultaat al verzekeren van een plaats in het hoofdtoernooi, maar dat gebeurde niet.