Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners op 6 januari

Assenede Elektri­sche scooter ontploft tijdens opladen en zet garage in brand: “Vanaf nu trek ik zelfs de lader van mijn smartphone ‘s nachts uit”

In zijn garage in de Sint-Sebastiaanstraat is de batterij van Kristof Steyaerts elektrische scooter ontploft tijdens het opladen. Er raakte niemand gewond, maar de garage heeft flink wat schade opgelopen. “De regering wil de mensen elektrisch laten rijden, maar blijkbaar zijn er toch nog serieuze kinderziektes met die batterijen.”

21 december