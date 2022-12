MIJN STAD. Op wandel met de nachtburgemeester van Gent: “Voor de prijs van een kleine straat, heb je vandaag een huis”

GENT Rechter en gewezen-advocaat Marleen Ramboer (71) verliest strijdt tegen kanker: “Ze leefde voor haar vak”

Marleen Ramboer, rechter en gewezen-advocaat, heeft op 71-jarige leeftijd de strijd tegen longkanker verloren. Tijdens haar carrière zetelde ze in verschillende assisenzaken en was ze lange tijd een vaste waarde in de Gentse raadkamer. “Ze leefde voor haar vak”, getuigt Marnix Moerman, stafhouder van de Gentse balie. “Zelfs na haar pensioen was ze actief als plaatsvervangend rechter.”

16 december