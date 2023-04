Met een nieuw infocentrum in De Leutfabriek wordt weer een stukje Sasse geschiedenis geschreven

Nieuwe test voor Hoek in Veenendaal: ‘De sfeer is goed en dat willen we zo houden’

Hoek wacht in de strijd om de derde-periodetitel een nieuwe testcase. De Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist gaat zaterdag in Veenendaal op bezoek bij Dovo en is gebaat bij een nieuwe overwinning. ,,De sfeer is goed’’, zegt trainer Quincy Rombaut, ,,en dat willen we zo houden.’’