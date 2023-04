Met een nieuw infocentrum in De Leutfabriek wordt een nieuw stukje Sasse geschiedenis geschreven

Doooooooing! Wie de klok van Sas luidt, kan daarna beter even zijn oren dicht doen. De zestiende eeuwse luidklok heeft in 431 jaar nog niets aan volume verloren. In een nieuwe klokkenstoel komt de klok weer prima toch zijn recht. ,,Het is vermoedelijk het oudste object uit Sas van Gent dat bewaard is gebleven. We zijn er dan ook bijzonder trots op’’, vertelt Theo Sarneel.