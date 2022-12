Man grijpt partner bij de keel en bijt agent na ontspoord avondje uit aan Oude Beestenmarkt: één jaar cel gevraagd

Gent Julien (29) opent vleesres­tau­rant in hartje Gent: “Zonder veel poespas, we laten het product voor zich spreken”

Ben je een echte carnivoor? Dan moet je in de Meat Factory zijn in de Hoogpoort in Gent. Eigenaar Julien Ullens de Schooten (29) opende zes jaar geleden al een vestiging in Antwerpen en dat was meteen een schot in de roos. Nu is hij klaar om Gent te veroveren met zijn filet mignon, chateaubriand en ander lekkers.

14 december