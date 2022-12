Man (64) duwt vrouw van trap, belt pas na 30 uur de hulpdiensten en neemt foto's van haar schaamstreek: “Ik kan haar echt niet van de trap geduwd hebben”

GENT 80 demonstran­ten komen in Gent op straat om te proteste­ren tegen regime in Iran

Zo’n 80 demonstranten hebben zaterdagmiddag op de Kouter in Gent gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. De actie vond wereldwijd plaats in verschillende steden. Sinds midden september protesteren mensen tegen de streng islamtische overheid in Iran. Volgens de officiële cijfers executeerde die al twee personen die deelnamen aan de protestacties.

17 december