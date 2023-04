Man (36) en kind (3) gewond bij botsing ambulance en auto in Terneuzen

MET VIDEO Alles in en om rioolwater­zui­ve­ring De Verseput wordt op z'n kop gezet, maar het plassen en poepen gaat gewoon door

Het was al een tijdje houtje-touwtje-werk op de rioolwaterzuivering in Kerkwerve. Maar dat is over dik een jaar verleden tijd. Voor meer dan acht miljoen euro wordt er grootscheeps verspijkerd op de zuivering aan de Verseputseweg. Alles op het terrein moet er aan geloven. Maar plassen, poepen en afwassen kunnen we tijdens die megarenovatie gewoon blijven doen.