Luca (11) haalde 117.000 euro op voor pumptrack in Axel: 'Ik heb dit bedacht’

Update 00.58 uur met video's Dit was de tweede dag van Festival De Ballade (in tekst, foto en video)

Festival De Ballade in Terneuzen is dit weekend toe aan zijn vijfde editie. De PZC doet van vrijdag tot en met zondag verslag van het evenement op ‘t Kopje van Kanada. In dit artikel lees en zie je een impressie van de tweede festivaldag (zaterdag).