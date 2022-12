Lotte Remue (22) onderzoekt invloed uiterlijk influencers op aankoopgedrag: “Minder knappe koppen verkopen beter”

Lotte Remue uit Melle onderzocht in haar scriptie de invloed van influencers op ons aankoopgedrag. Wat startte als een onderzoek naar taalfouten in reviews, mondde uit in de lancering van vier fakeprofielen van influencers. Online zijn die vaak jong, knap, zongebruind en afgetraind. “Maar in de praktijk bleek dat mensen met een kilootje meer, een minder mooie huid of een bril vaak betrouwbaarder om een product aan te prijzen”, zegt Lotte.

Want onbewust laten we ons nog steeds leiden door ingebakken stereotypen. Net daarom zetten bedrijven massaal knappe modellen en influencers in om ons zoveel mogelijk te verkopen. Maar is fysieke aantrekkelijkheid nu wel echt de sleutel tot verkoopsucces? “Aanvankelijk was ik gestart met een taalstudie. Ik studeerde af als tolk en wou weten wat de invloed was van schrijffouten in reviews. Niemand bleek er wakker van te liggen”, zegt Lotte. “De looks doen er uiteraard nog altijd toe. Maar de fysieke verschijning van een Instagram of sociale influencer kent niet meer dezelfde aantrekkingskracht. Mensen kiezen vaker voor de sociale aantrekkingskracht en de betrouwbaarheid. Voor deze masterproef creërde ik vier valse profielen met een ‘minder aantrekkelijk’ uiterlijk. Ik liet hen oortjes aanprijzen aan honderd proefpersonen en uit de reviews bleek dat ze toch goed scoren als het gaat om betrouwbaarheid en aantrekking om een product aan te prijzen”, legt Lotte uit.