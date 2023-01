Lessenreeks moet kennis over tablets en smartphones bij senioren aanscherpen

De digitale kloof blijft groeien en een groot deel van onze senioren dreigt de digitalisering te missen. Daarom start Seniorenadviesraad Zelzate een lessenreeks over tablets en smartphones die zich aanpast aan het niveau van de cursisten. De lessen worden gegeven door een ervaren lesgever van Seniornet Vlaanderen die steeds bereid is op vragen in te gaan. “Er zijn vijf lessen van telkens drie uren, gespreid over vijf weken”, zegt Jeannine Dewaele, voorzitter van Seniorenadviesraad Zelzate. “De lessen gaan door op donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 maart van 9.00 tot 12.00 uur in LDC De Kastanje. “De lessenreeks bedraagt vijf euro per les. Er worden telkens ook koffie, water en versnaperingen voorzien.”