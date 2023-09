Lekkage van gevaarlijke stof bij chemisch bedrijf ICL-IP in Terneuzen; geen gevaar voor de omgeving

Experiment geslaagd: zelfs de eigenares­se van de friettent gaat voetballen bij de vrouwen van Hoek

Tijdens de borrel voor vrijwilligers, vlak voor kerst, gooide Sophie Guiljam de vraag in het bijzijn van enkele bestuursleden nog eens op tafel. Hoe zat het nou met de plannen voor een nieuwe vrouwenploeg bij HSV Hoek? Een half jaar later staat er een selectie van twintig vrouwen, is er een trainer, zijn er nog steeds nieuwe dames die mee willen trainen en dient de eerste officiële wedstrijd zich aan. ,,Ik had niet verwacht dat er zo enthousiast op gereageerd zou worden.’’