Leerlingen Taal Expertise Centrum vieren verhuizing naar nieuwe school alvast

Terneuze­naar Michiel Goegebeur (23) is op de top van zijn Mount Everest: ‘Ik heb er veel voor moeten doorstaan’

In zo’n zeven jaar tijd is het Michiel Goegebeur gelukt om zijn droom te realiseren: meevaren in The Ocean Race, de vermaarde zeilrace rond de wereld. In de haven van Scheveningen, waar hij tussen twee etappes in even tot rust komt, vertelt de 23-jarige Terneuzenaar over het hobbelige pad dat hij bewandeld heeft en het Spartaanse bestaan aan boord.