Krijgt Zelzate nieuwe bankautomaat? Woensdag stemming in commissie

Assenede Kaders aan de gevel, schoenen aan het plafond en producten uit de streek op je bord: Ellen en Wim openen eetcafé De Omlijsting

De Omlijsting is nog maar net open, maar toch gaat de nieuwe zaak van Wim Blancke en Ellen Swint al vlot over de tong. Ze toverden de voormalige slagerij Beckaert om tot een bruin eetcafé met authentieke elementen. Buiten is de gevel, die volhangt met kaders, dan weer op zijn minst gezegd opvallend te noemen. “Het leuke aan onze zaak is dat het nooit hetzelfde zal zijn. Zowel het interieur als exterieur zijn constant in beweging.”

5 januari