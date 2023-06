Koewacht: ‘Doe nou ons zwembad open en laat het open’

Pech na pech vandaag bij Wester­schel­de­tun­nel: Motorrij­der duwt zijn motor uit de tunnel om meer problemen te voorkomen

Een extreme situatie vandaag in de Westerscheldetunnel. Liefst vijf pechgevallen volgden elkaar in razendsnel tempo op waardoor er een kilometerslange file ontstond in de omgeving van Terneuzen. ,,Een motorrijder die zelf zijn motor uit de tunnel duwde, verdient eigenlijk wel een medaille", zegt Leo Wolterman van de Westerscheldetunnel.