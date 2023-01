Kerstkaartjes van Geneeskunde voor het Volk brengen 700 euro op voor vzw Lichtpunt

Lichtpunt, de vzw die zich inzet voor de kansarmen in Zelzate, helpt maandelijks meer dan 130 gezinnen uit de nood door middel van een voedselbank. “Dat zijn bijna 500 vrouwen, mannen en kinderen", licht huisarts Geert Asman toe. “Ook in de groepspraktijk merken we dat armoede nog meer dan vorig jaar toeslaat in gezinnen. Niet alleen de prijzen gas en elektriciteit gingen de hoogte in, maar ook de winkelkar en schoolgerief vallen een pak duurder uit. We zien dan ook dat steeds meer patiënten moeten terugvallen op de diensten van vzw Lichtpunt. We zijn daarom ook blij dat we hen 700 euro kunnen schenken. Dankzij hun inzet is er een voedselbedeling en een tweehandswinkel.”