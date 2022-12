Julie (36) lanceert podcast waarin Anja (33) vertelt hoe ze als kind uit Rusland vluchtte

Heimat is een product van de pandemie. Alja had toen plots hopen tijd, waardoor ze al haar oude videocassettes begon te ordenen en digitaliseren. Ze was zodanig enthousiast dat ze een berichtje zette op Facebook, wat al snel werd opgepikt door haar oud-collega Julie. “Voor de pandemie was ik vooral bezig met fotografie, maar door het vele thuis zitten, ben ik obsessief naar podcasts beginnen luisteren. Toen ik Alja haar bericht zag, over haar vlucht van Kaliningrad naar Gent twintig jaar geleden, was ik meteen getriggerd om daar wat mee te doen.”

“Ik heb verhalen gedeeld die ik nog met niemand anders gedeeld had”, zei ze bij de lancering van de podcast in het STAM op de Internationale Dag van de Migrant. “Er is veel discussie over mogen migreren, maar weinig over de impact ervan op kinderen”, vulde Julie aan. “Alja heeft zeven jaar gewacht op een antwoord of ze in Gent mocht blijven, dat laat sporen na. Met de podcast wil ik ervoor zorgen dat we langer nadenken over hoe het is voor een kind om te migreren.”