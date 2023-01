Joe FM trakteert politie op taart van Roger Van Damme: “Belangrijk schouderklopje”

In november kon je via de ochtendshow van Joe FM een taart winnen, de zogenaamde Joe Gateau. Deze taart is gebakken door niemand minder dan ‘s lands bekendste chef-patissier, Roger Van Damme. Een van de medewerkers van de politiezone waagde zijn kans en nam deel aan de actie in naam van de politiezone Assenede-Evergem omdat hij vond dat de politie ook eens in de bloemetjes mogen worden gezet. De politie ontving enkele weken terug het heuglijke nieuws dat ze de taart gewonnen hadden. Maandagmorgen was het eindelijk zover en werd de lekkernij werd geleverd.