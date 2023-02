Jeanine en Jack in de rats omdat hun heerlijke huis gesloopt wordt: ‘Straks is alles weg’

Met ‘apart geval’ Heureuse is het na vier jaar weer eens raak voor amazone Deurloo tijdens ZK indoor

Amazone Mandy Deurloo uit Tholen sleepte met de schimmelmerrie Heureuse verrassend de Zeeuwse Indoor springtitel in de klasse 1.30 meter in de wacht. Na haar titel vier jaar geleden zette Deurloo met de tienjarige Dakar-dochter zaterdag in Westdorpe met een bloedstollende barragerit de kers weer eens op de taart.