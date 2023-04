Janneke uit Zuiddorpe beleeft spannende film met happy end in Oeganda: ‘Ik heb het onderschat’

Het verhaal dat in januari in deze krant stond was schrijnend. Janneke, sinds ze acht jaar geleden voor het eerst naar Oeganda ging verliefd op het Oost-Afrikaanse land, leerde tijdens een van haar trips een gezin kennen in Kampala. Vader Richard was motortaxichauffeur, maar zijn motor was door de politie in beslag genomen. In coronatijd, toen hij van de overheid zijn werk niet meer mocht doen, maar vanwege drie kleine kinderen met honger geen keus had.