Infovergadering over komst detentiehuis uit

Zelzatenaren kregen afgelopen week een een uitnodiging in de bus voor een infoavond over het detentiehuis, dat in de gebouwen van hotel-restaurant Den Hof zou komen. Op 21 december was daarover een infovergadering in zaal De Kring door medewerkers van Justitie. Die zal echter niet doorgaan wegens de huidige veiligheidssituatie van justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Een nieuwe datum voor de vergadering is er nog niet geprikt.