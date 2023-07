Industrieel Museum Sas van Gent staat vol met de Lego van Aloys (70): ‘Fijn om te delen, vooral met de kleintjes’

UPDATE | MET VIDEO Dano Lourens laat zich zien in eigen provincie én mag zich officieel prof noemen: ‘Hij viel al op bij Kloetinge’

,,Even een selfie met mij? Handtekening alstublieft!’’ Dano Lourens neemt er in Axel met een glimlach alle tijd voor. Hij heeft met Sparta net afgetekend gewonnen van het Belgische Zulte Waregem (4-0). De voormalig topscorer van Kloetinge heeft zich in de aanloop naar een nieuw seizoen bij de Rotterdamse eredivisionist met gemak aan de status van profspeler aangepast én mag zich dat inmiddels ook officieel noemen, nu hij een contract tot 2025 heeft getekend op Het Kasteel.