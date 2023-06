In vijf jaar duizenden Zeeuws-Vlamingen gekleed, gratis

Johny de Witte pakt derde wereldti­tel Bench Press

Bij het wereldkampioenschap Bench Press op Sardinië heeft Johny de Witte zijn derde wereldtitel veroverd. In de klasse tot 125 kilogram drukte de Terneuzenaar een gewicht van 157,5 kilogram de lucht in. Genoeg voor de hoofdprijs en tot tevredenheid van de hoofdpersoon zelf. ,,Het doel was 170, maar daar moest ik snel een streep doorheen zetten. Te veel last.’’