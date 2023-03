Ibrahim Eryürük veilde Feyenoord-shirt en haalde meer dan 4.000 euro op voor slachtoffers aardbeving

Handtekening Clasie levert geen extra geld op, maar Ibrahim uit Terneuzen is blij: ‘2000 euro is prachtig!’

Ibrahim (29) veilde het Feyenoord-shirt dat hij tien jaar geleden van Clasie kreeg na de bekerwedstrijd Feyenoord-Hoek. Ibrahim was toen speler van Hoek, Clasie was aanvoerder van Feyenoord. Ibrahim lijstte het shirt in en gaf het een mooie plek in zijn huis. Na de aardbeving in Turkije, het land waar zijn ouders zijn geboren, besloot hij het te veilen.