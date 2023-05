Het huwelijk van Gerard en José is briljant, verder is alles vlas

Gerard -Ciraar- van Gremberghe is van Vlasserij Van Gremberghe, zijn vader was een vlasser en hijzelf werkte bijna meer dan een mensenleven in de vlas. Twee zonen en een neef hebben het bedrijf inmiddels overgenomen. Rudi van Gremberghe, die nu mede het familiebedrijf runt, kon er niet aan ontkomen. ,,Ik heb het een jaar of vijf in de bouw geprobeerd maar ik ben toch weer in de vlas terechtgekomen. ,,Het is er ingepoept, zoals we hier op Koewacht zeggen”, lacht broer Marc.