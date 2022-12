Het doek valt over CLUB 28 met laatste filmavond

Gent Achter de schermen van de Armste Week: “We doen binnenkort een bod op de Warmste Week, we nemen dat gewoon over”

Bloedserieus is de Gentse solidariteitsactie de Armste Week. Maar tijdens het inzamelen van geld voor de armsten in onze stad, wordt er ook wel plezier gemaakt. Elke dag is er een live televisie-uitzending, die bij Ancienne Gantoise in Gentbrugge wordt opgenomen. En daar gaat het er behoorlijk jolig aan toe.

13 december