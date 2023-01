Gloednieuwe Volvo vliegt van oplegger door abrupt remmanoeuvre op E34

De oplegger met acht Volvo’s reed om 10.15 op de E34 in de richting van Knokke. Aan het kruispunt met de Stoepestraat in Assenede moest de vrachtwagenchauffeur hard remmen omdat zijn voorligger bruusk was gestopt toen het licht op oranje sprong. De vrachtwagenchauffeur kon maar net een kop-staartaanrijding vermijden. Door het manoeuvre schoot de Volvo bovenaan los en belandde met zijn neus bijna op de voorligger die zo bruusk had geremd. Als bij wonder raakte niemand gewond. “De federale wegpolitie kwam ter plaatse, maar moest niet tussenkomen omdat de chauffeurs het onderling hadden geregeld met een Europees aanrijdingformulier”, laat woordvoerder Lien Klewais van de federale politie weten. Het ongeval veroorzaakte wel flink wat hinder.