Georges van Katte Kermis (97) en Mietje Stroel-gids Rosa benoemd tot nieuwe ereburgers Zelzate

Het ereburgerschap wordt toegekend aan inwoners die zich in zeer hoge mate en langdurig verdiensten hebben gehad in de gemeente. Dat was zeker het geval voor dit duo. Rosa De Decker is al jarenlang gids in het museum van Mietje Stroel, het meisje dat al 43 jaar water en af en toe ook eens bier plast. De kranige dame was er al bij toen het beeldje in 1976 officieel op zijn sokkeltje voor het gemeentehuis werd gezet. Daarnaast was ze actief als lerares in de gemeente en is ze sinds jaar en dag lid van het Zelzaats verbroederingscomité. Georges stond dan weer aan de basis van van Katte Kermis, dat hij samen met enkele dorpsgenoten van het feestcomité stichtte in 1957. Hij was 50 jaar lid van het comité.