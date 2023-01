Gemeente ontvangt subsidie van 250.000 voor ‘welzijnscentrum’: “Hulpverleners samenbrengen onder een dak”

Huisartsen trekken al langer aan de alarmbel. In bepaalde regio’s is er een nijpend tekort aan huisartsen en er zijn ook al langer signalen van een steeds toenemende werkdruk. Sommige huisartsen zien zich genoodzaakt een patiëntenstop in te voeren, anderen denken eraan de handdoek in de ring te gooien. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft zeven extra proefprojecten, waarvan één in Zelzate, voor een brede eerstelijnspraktijk goedgekeurd. Met deze projecten wil minister Crevits de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners bevorderen, in samenspraak met het lokaal bestuur. Op die manier zouden hulpverleners zich efficiënter kunnen organiseren.

In Zelzate gebeurd dit al in een ‘Open Onthaal’ langs de Oostkade en ook in het wijkhuis ‘Nest’ op het Groenplein staan hulpverleners op woensdag al een halve dag ter beschikking van patiënten. “We willen graag alle hulpverlening samenbrengen onder één dak”, zegt schepen voor Sociale zaken Dirk Goemaere (PVDA). “Vanuit de samenwerking tussen verschillende welzijnsorganisaties ontstond de idee om een Welzijnscentrum uit te bouwen. Daar kunnen mensen terecht voor vragen in verband met bijvoorbeeld onderwijs, wonen, werk, lichaam, maar ook vrije tijd en juridisch-financiële vraagstukken. Momenteel is er een samenwerking tussen Sint-Jan Baptist, huisartsenprakrijk ‘Sassevaart’, Saamo, CAW, Eerstelijnszorg Oost-Meetjesland, Obra Baken en het OCMW. De bedoeling is om deze in de toekomst samen te brengen onder één dak. De subsidie zal helpen bij de aankoop van een gebouw.”