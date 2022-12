“Geen gebakken lucht, minder lucht”: Gentse start-up zorgt voor minder lucht in je kerstpakjes en da’s een stuk goedkoper

Gent Julie (36) lanceert podcast waarin Alja (33) vertelt hoe ze als kind uit Rusland vluchtte

Luister je graag naar podcasts? Dan is ‘Heimat’ van Julie Weyne (36) een grote aanrader. De Gentse sprak een jaar lang met Alja (33) die als tienjarig meisje vanuit Rusland naar Gent vluchtte met haar gezin. In de podcast hoor je ook experts aan het woord over de impact van migratie op een kind.

18 december