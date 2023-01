Gedichten fleuren het straatbeeld op naar aanleiding van Poëzieweek

Bob Herrebout (57) uit Hoek wint NK Mens-er­ger-je-niet

Bob Herrebout (57) uit Hoek is in Emmeloord voor de tweede keer op rij Nederlands kampioen Mens-erger-je-niet geworden. Het is voor het eerst in de historie dat iemand zijn titel prolongeert, zo meldt carnavalsvereniging De Droogpieren. Zij organiseren het NK elk jaar.

23 januari