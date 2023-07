Festival De Ballade is los: hitmachine Flemming krijgt zonder moeite vijfduizend man in beweging

Belgen, Spanjaar­den en Italianen: camperaars weten Havenfort in Hulst al snel te vinden

Het is nu nog een wat kaal terrein, maar het woensdag officieel heropende Havenfort in Hulst is al heel populair onder camperaars. ,,Het is gratis en de voorzieningen zijn goed. Dat gaat snel rond onder camperaars.”