Feestelijke ‘hondhulling’; kunstwerk A Dog of Flanders prijkt nu in Zaamslag

Is het een beagle? Een Cavaliertje? Een sint-bernard pup? ,,De hond is wat je er als toeschouwer in wil zien", zegt Gunter Huyghe over de hond die zijn vader beeldhouwde.

A Dog of Flanders is een van vele (blauwe) kunstwerken uit de nalatenschap van de in 2020 overleden Nand Huyghe. De familie van Huyghe schonk de beelden aan de gemeente Terneuzen, waar de kunstenaar uit het Belgische Melle een bijzondere band mee had. Zijn beeldhouwwerken waren in het verleden te zien op de Beeldenroute langs de Scheldeboulevard en nu zoekt Terneuzen goede plekjes voor de mooiste exemplaren. In Zaamslag was zaterdag de eerste onthulling, of: hondhulling.