Evides moet alle zeilen bijzetten om Zeeland genoeg drinkwater te blijven leveren

Bayck is een elektri­sche fiets met hersens: ‘Met dit ontwerp wil ik bijdragen aan slimme oplossin­gen voor vervoer’

Angelo Jansen uit Terneuzen ontwikkelde een elektrische fiets die je modulair kunt samenstellen. De Bayck is namelijk meer dan een kek karretje. Zijn fiets bevat een brein met slimme sensoren. ,,Daarmee kun je de Bayck bijvoorbeeld als deelfiets in de stad of huurfiets in het toerisme inzetten. Met dit ontwerp wil ik bijdragen aan slimme oplossingen voor vervoer.”