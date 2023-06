Eva: ’Geboren worden op Zeeuwse gronden doet iets met je identiteit’

,,Ik ben geboren in Terneuzen, opgegroeid in Axel en naar school gegaan in Hulst. Mijn ouders wonen nu in Terneuzen, maar ze komen allebei uit Axel. Mijn vader is osteopaat en mijn moeder opende recent haar eigen schoonheidssalon. Ik heb een jonger zusje dat nu ook buiten de provincie woont en studeert. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Axel. Herinneringen die dierbaar zijn, bestaan uit eindeloos lange dagen dobberen in het openluchtzwembad, wandelen op de vlakte bij Smitsschorre en te paard over het strand crossen.”