Er wordt nog steeds gewoond op Marina Beach

Volgens gemeentewoordvoerder Saskia de Vries werd er gisteren op twee adressen geconstateerd dat er van permanente bewoning sprake is en troffen de controleurs de bewoners, in een geval was er een vermoeden dat er iemand woonde maar was er niemand thuis. Voor een adres is het maatwerkteam van de gemeente bezig een vervangende woning te vinden. Bij de overige vijf woningen bleek er niemand meer te wonen.