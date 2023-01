Er komt voorlopig geen gele doos in Assenede

Een ‘gele doos’ is een herkenbare gele bewaardoos met belangrijke persoons-, contact- en medische gegevens. Het idee van een gele doos in de koelkast is ontstaan in Canada waar hulpdiensten vaak te veel tijd verloren bij interventies. Door informatie te verzamelen en op een gemakkelijk te vinden plaats te leggen, werden er levens gered. Ondertussen werd de doos ook al ingevoerd in Vlaamse steden zoals Gent en Brugge. De doos wordt bewaard in de koelkast omdat dit een gemakkelijk vindbare plaats is voor de hulpdiensten. Wie een gele doos heeft, krijgt ook een sticker. Die moeten inwoners vervolgens op de binnenkant van de voordeur aanbrengen zodat hulpverleners hier meteen van op de hoogte zijn.

Hoewel SamenPlus het idee initieel genegen was, wilde het het eerst verder onderzoeken en bekijken op het burgemeestersoverleg of dit op het niveau van het Meetjesland kan worden ingevoerd. Het twijfelt echter over de zekerheid dat de gegevens actueel gehouden kunnen worden en gaat daarom niet in op het voorstel van CD&V. “Ik ben er nochtans wel van overtuigd dat inwoners die een gele doos bijhouden dat wel zullen doen”, beargumenteert Van De Veire. “ Daarnaast mag er niet alleen gefocust worden op het medische aspect. De gele doos kan ook contactgegevens van familie bevatten of informatie over waar bijvoorbeeld het huisdier terecht kan. Er is veel mogelijk. Het is jammer dat de meerderheid dit niet inziet.”