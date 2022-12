Elektrische step ontploft tijdens opladen en zet garage in brand: “Vanaf nu trek ik zelfs de lader van mijn smartphone ‘s nachts uit”

Kristof had zijn elektrische scooter dinsdagavond zoals zo vaak in zijn vrijstaande garage gezet om ‘s nachts op te laden. Wanneer hij de dag nadien zijn garage opnieuw betreedt, schrok hij zich een hoedje. “De garage was voor een groot deel pikzwart en zowat alles er in stond, was vernield. Ook het plafond was helemaal zwartgeblakerd. De hitte van het vuur moet enorm geweest zijn want er zijn zelfs plastieken flessen gesmolten. Later werd duidelijk dat de batterij van mijn scooter ontploft was. Overal op de vloer lagen er stukjes accu. Het vuur is vanzelf uitgedoofd, waarschijnlijk wegens een gebrek aan zuurstof. De brandweer is ook niet moeten komen”, vertelt Kristof die zelf de ontploffing niet gehoord heeft. “Gelukkig heb ik een zeer goede verzekering bij Assecure Assenede. Zij zijn direct langsgekomen en hebben alles onmiddellijk geregeld. Morgen komt er al een gespecialiseerde firma alles opkuisen. Zaken die kapot zijn, worden ook vergoed.”