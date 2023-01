Eerste proefplof is vanochtend: na een jaar van stilte wordt er weer springstof gebruikt in de Middensluis in Terneuzen

De verwachting is dat de eerste van vijf ploffen rond tien uur wordt uitgevoerd. Als dat goed gaat, kan volgens woordvoerster Debby van 't Westende de tweede plof nog voor de middag plaatsvinden. ,,Hoe verder is nog onbekend, het hangt van de bevindingen af. Het kan ook best zijn dat we eind van de middag alle vijf proeven al hebben gedaan.’’

Op 23 maart vorig jaar ging er te veel springstof in een te korte tijd de lucht inom de eerste van twee wanden op te ruimen. Half Terneuzen schudde op zijn grondvesten. Vooral in de vlakbij gelegen binnenstad was er schade, variërend van gebroken glas tot scheuren in de muren. Er vielen geen gewonden, maar de schrik zat er goed in. Bij inwoners, maar ook bij de Nieuwe Sluis.