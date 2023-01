Eerste proefexplosies in Middensluis Terneuzen zonder problemen; vandaag nog één, morgen laatste twee proefschoten

Het zijn maar kleine plofjes, maar toch houdt een deel van Terneuzen vandaag en morgen zijn hart vast. Bijna een jaar nadat het bij opruimen van de Middensluis met explosieven misging, wordt er weer met springstof gewerkt in de sluis. De eerste proefexplosie werd rond half elf in de ochtend uitgevoerd. Het knalletje was nauwelijks te voelen en te horen; passerende vrachtauto’s op de gammele noordbrug over de Middensluis denderen harder. De wegen rond de sluis waren even afgesloten. De eerste twee explosies trokken nauwelijks bekijks, hooguit van een onwetende passant die op weg was naar zijn werk bij Dow.