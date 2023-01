Eerste proefexplosies in Middensluis Terneuzen verlopen zonder problemen

Tentoon­stel­ling over 55 jaar carnaval in Hulst: ‘Iedereen vierde in Brabant carnaval, dat kon echt niet’

Carnaval is een traditiefeest, maar in de loop der jaren heeft het zich ontwikkeld. Zo kon het dat zaterdag Djerk Denis Steijaert de tentoonstelling over 55 jaar carnaval in Hulst opende. In Museum Hulst leren bezoekers hoe een bescheiden gemaskerd bal uitgroeit tot een groot volksfeest.

7 januari