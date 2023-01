Eerste deur van Nieuwe Sluis alsnog naar Terneuzen gebracht, kantelen gebeurt later deze week

Over de Zeeland­brug, Ooster­schel­de­ke­ring en de Panorama­weg, de Delta Ride for the Roses biedt dit jaar machtige vergezich­ten

Wie de Delta Ride for the Roses wil fietsen, kan zich vanaf woensdag 1 februari inschrijven. Het wielerspektakel ten bate van de kankerbestrijding vindt 9, 10 en 11 juni plaats in Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen.

26 januari