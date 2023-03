Dow-directeur Lennart Heip: ‘Toen ik uit de kast kwam, was ik bang voor de gevolgen’

Dat bleek totale nonsens, weet Heip (52) nu. Hij voelt zich prima bij Dow, hij heeft geen remming om op de werkvloer te praten over dingen die hem bezighouden. Maar eerlijk is eerlijk, dat heeft wel even geduurd. ,,Ik werk nu twintig jaar bij Dow, maar pas na vijf jaar heb ik mijn collega's verteld dat ik een man heb. Dat deed ik met heel veel schrik en twijfel, want ik was bang voor gevolgen. Pestgedrag, gevolgen voor mijn carrière...’’