Dit is hoe de eerste teams uit Terneuzen dit weekeinde speelden

column Jan Vantoortelboom Gratis koffie en een praatje in De Koperen Tuin

Afgelopen zaterdag en zondag had ik het geluk twee keer 15 minuten te mogen optreden in een literaire avond georganiseerd door De Baaierd. De eerste keer was in het Ledeltheater in Oostburg, de tweede keer in het filmtheater in Zierikzee. Leuke locaties. De Baaierd breekt literaire potten en is een initiatief van drie letterkundige powervrouwen: Joyce Pijnenburg (Bureau De Filosoof), Marloes Matthijssen (elizee tekst & idee) en Anna de Bruyckere (stadsdichter van Middelburg in 2018/19). Op de website staat: ‘De Baaierd is een broedplaats, podium en herberg voor de letteren in de breedste zin des woords – door vele soorten Zeeuwen, en vóór vele soorten Zeeuwen’.