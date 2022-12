De warmste kerstmarkt van Gent? Die vind je aan opvangponton Reno: “Hier wonen 30 nationaliteiten samen”

GentVersgemaakte falafel, koffie en uiteraard muziek: op de Reno in de Gentse haven weten ze wat gezelligheid is. Op het opvangponton wonen zo’n 240 mensen zonder papieren samen. Zij nodigden donderdagavond de Gentenaars uit op hun wintermarkt. “Toen ik naar België kwam, wist ik dat ik naar Gent wou komen.”

Op de kerstmarkt in de Gentse binnenstad was het donderdagavond ongetwijfeld best gezellig, maar wie op zoek ging naar dat tikkeltje meer moest aan de Rigakaai in de Gentse haven zijn. Op een steenworp van de Decathlon ligt de Reno, een opvangponton waar zo’n 240 mensen zonder papieren uit 30 verschillende landen samenwonen.

De gezellige wintermarkt met koffie, muziek én falafel lokte tientallen kijklustigen. Voor één keer zwaaide de overheidsdienst Fedasil de deuren van de boot wagenwijd open. Al moet je dat laatste niet té letterlijk nemen. “De gangen in de Reno zijn tamelijk smal”, weet Steven Delva van Fedasil. “Ook onze polyvalente ruimte is niet groot. Gelukkig sprongen concertorganisatoren Boomtown en Democrazy ter hulp. Zij installeerden hier een grote tent op de kade. Meer dan plaats genoeg voor iedereen.”

De Reno blijft nog tot minstens tot oktober 2023 aan de Rigakaai liggen.

Het was gezellig vertoeven op de wintermarkt aan de Reno.

Nader Abu Jazar (20) was al van de dag voordien in de weer om falafel te maken, Palestijnse falafel.

‘Ronaldo van de Reno’

Op de boot wachten mensen zonder papieren hun asielprocedure af. Eén van hen is Nader Abu Jazar (20) uit Gaza. Hij is al van de dag voordien in de weer om falafel te maken, Palestijnse falafel. “De kikkererwten moeten eerst een nacht weken”, legt Nader uit. “Enkel zo krijg je een smeuïge brij.”

Terwijl hij zijn falafel aanprijst, vertelt hij over Gent. “Enkele dagen per week sorteer ik afval bij Veolia, hier in de haven. Toen ik naar België kwam, wist ik dat ik naar Gent wou komen. Je vindt hier gemakkelijk werk, de mensen zijn vriendelijk en er wonen hier nog Palestijnen. Ik hoop hier te kunnen blijven.”

Eenzelfde verhaal klinkt bij Amer Abujazar (20). Ook hij komt uit Gaza en woont al zeven maanden op de Reno. Amer staat bekend als ‘de Ronaldo van de Reno’. Nederlands heeft hij nog niet onder de knie, maar daar is Suzan De Poorter (34). Zij kan een mondje Arabisch en vertaalt graag onze conversatie.

“Elke zondagavond ga ik samen met Suzan voetballen op het plein van Standaard Muide”, zegt Amer. “We hebben een ploegje met de Reno.” Het WK Voetbal wordt op de boot met druk gevolgd. Amer: “Eerst waren we allemaal voor België, toen die eruit lagen supporterden we voor Marokko. Maar voor wie moeten we nu zijn?”

Oekraïnecrisis

Dat de Reno -overigens een voormalige Nederlandse gevangenis- nog even aan de Rigakaai zal liggen, staat vast. Fedasil, de Stad Gent en het Havenbedrijf beslisten dat hij nog minstens een jaar langer -tot oktober 2023- blijft. Wie de beelden van de tentjes aan het Klein Kasteeltje zag, weet dat er nood is aan die extra opvangcapaciteit.

“De Oekraïnecrisis zet ook onze werking onder druk. Hier op de boot vangen we geen Oekraïners op, maar zij komen wel in ‘lokale opvanginitiatieven’ terecht. Onze mensen stromen normaal gezien naar daar door als hun asielaanvraag is goedgekeurd. Maar nu stropt het dus. Kortom, goed dat de Reno er nog is”, besluit Steven Delva.

