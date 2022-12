De Kijk van Kurt: “Vlag verbranden? Och, als het maar woke is!”

Het is altijd iets met die West-Vlamingen in Gent. De in Oostende geboren en in Blankenberge getogen Chokri Ben Chikha – je vraagt je af hoe ze dat daar in ’s lands medeklinker-armste provincie uitspreken – vond het nodig om een vlag met de beeltenis van onze Buffalo-indiaan in brand te steken. Hij deed dat niet omdat hij vurig supportert voor een andere club, maar omdat hij in dat logo een ‘misplaatst symbool van het koloniale verleden’ ziet. Dat de Buffalo-indiaan verwijst naar het circus van Buffalo Bill dat lang geleden in onze stad vertoefde, waar native Americans als artiesten en acrobaten optraden, doet voor meneer Ben Chikha niet ter zake. Hij wou alleen maar een moreel verheven middelvingertje opsteken. Hij wou choqueren, dat heeft hij in het verleden wel meer gedaan. Dat hij zo polariseert waar het niet nodig is, zal hij in zijn zielige schreeuw om aandacht wel een meevaller vinden. Want polariseren heeft hij gedaan. Overal op sociale media posten Buffalo’s de slogan ‘woke bende handen af van ons logo.’ Ik zou zijn onnozel gedoe de plaats in dit stukje niet gunnen, ware het niet dat meneer Ben Chikha naast aandachtzoeker ook docent is aan het KASK en dat hij die vlag als schoolactiviteit in de fik heeft laten steken. Die man geeft in onze stad les aan jongelui. Had zijn actie een rechtse inslag gehad, dan was hij per direct ontslagen en in de pers aan de schandpaal genageld. Er zijn al voor minder Gentse studentenverenigingen gecanceld. Dat de school en de politiek hier niet op hun achterste poten staan, kan te maken hebben met de woke-gedachte achter de actie en met de West-Vlaams klinkende familienaam van de brandstichter. Niemand durft iets te zeggen uit angst om zelf als polarisator te worden gezien. Polariseren mag enkel als je woke-onzin verkoopt, dat weet docent Ben Chikha als de beste.