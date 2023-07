De borden perfect opmaken, dat doe ik

,,Ik heb nu de middagpauze en dan zitten we altijd hier. Aan de achterkant. Aan de voorkant hebben ze liever niet. Dat is ook wel een beetje raar misschien. Ik werk hier in de keuken", ze wijst naar Restaurant Family, gevestigd naast de bibliotheek in De Kampanje in hartje Terneuzen. Het is ook op haar shirt te lezen waar ze werkt.